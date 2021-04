Actualidade

Uma inspetora da Autoridade para as Condições de Trabalho confirmou hoje, em tribunal, que os trabalhadores do caso de "falsos recibos verdes" em Serralves eram pagos com base numa tabela de honorários e sujeitos a avaliação pelo seu desempenho.

"Eles [os educadores do Serviço Educativo de Artes de Serralves] eram pagos através de uma tabela de honorários" e a "remuneração era paga em dinheiro", disse a inspetora do trabalho Susana Carneiro, ao depor perante o Tribunal de Trabalho do Porto, no início do julgamento da terceira de quatro ações para que a Fundação de Serralves, no Porto, reconheça ter um vínculo laboral com 21 educadores de artes a 'recibo verde'.

No seu depoimento, a inspetora da Autoridade para as Condições de Trabalho (ACT) explicou que as declarações de "todos os educadores" traduzem que há um "documento orientador", onde os trabalhadores consultavam, por exemplo, a "grelha de atividades diárias", "faltas com justa causa", "duração das visitas", "reuniões de planeamento".