Covid-19

O Governo defendeu hoje que o parlamento deve clarificar a alteração aos apoios sociais, já promulgada pelo Presidente da República e que o executivo decidiu enviar para o Tribunal Constitucional, sublinhando que esta implica uma mudança "estrutural" no sistema.

A ideia foi defendida pela ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho, e pelo ministro de Estado, da Economia e da Transição Digital, Pedro Siza Vieira, durante uma audição parlamentar conjunta sobre a resposta económica e social à pandemia da covid-19, realizada a pedido do PSD.

Segundo Ana Mendes Godinho, as alterações aos apoios aprovadas no parlamento com os votos contra apenas do PS, promulgadas pelo Presidente da República e que o Governo decidiu enviar para o Tribunal Constitucional, criam uma mudança "estrutural" na base do cálculo dos apoios e para o sistema informático da Segurança Social, além de terem "efeitos injustos" para os trabalhadores.