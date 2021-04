Moçambique/Ataques

Maputo vai acolher na quinta-feira a cimeira da defesa e segurança da SADC sobre a violência armada no norte de Moçambique e o apoio no combate aos grupos armados, anunciou hoje o Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação moçambicano.

O ministério avança que o encontro será dirigido pelo presidente em exercício da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral (SADC) e chefe de Estado do Botsuana, Mokgweetsi Masisi, e contará com a presença dos presidentes de Moçambique, Filipe Nyusi, África do Sul, Cyril Ramaphosa, Zimbabué, Emmerson Mnangagwa, Maláui, Lazarus Chakwera, e da Tanzânia, Samia Suluhu.

A cimeira contará também com a participação da secretária-executiva da SADC, Stergomena L.Tax.