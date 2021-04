Actualidade

A Cinemateca Portuguesa, em Lisboa, retoma as sessões de cinema a partir de 19 de abril, embora num horário reduzido, "com um programa diversificado, em boa parte concebido como antecâmara da restantes programação deste ano", foi hoje anunciado.

O 'plano de desconfinamento' do Governo prevê que as salas de cinema possam reabrir a partir de 19 de abril, e nesse dia "as sessões de cinema regressam à [Rua] Barata Salgueiro, depois de um interregno de três meses", refere a Cinemateca Portuguesa num comunicado hoje divulgado, no qual anuncia os principais destaques da programação para abril e até ao final do ano.

As sessões de cinema serão retomadas, "ainda num horário reduzido (duas sessões diárias na Sala M. Félix Ribeiro, genericamente às 15:30 e às 19:00), com um programa diversificado, em boa parte concebido como antecâmara da restante programação deste ano".