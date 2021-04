Actualidade

O Egito anunciou hoje que a mais recente ronda de conversações sobre uma megabarragem na Etiópia sobre o rio Nilo Azul falhou, depois de Adis Abeba ter rejeitado uma proposta sudanesa para a inclusão de mediadores internacionais.

O porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros, Ahmed Hafez, afirmou que a Etiópia rejeitou que Estados Unidos da América, União Africana (UA) e União Europeia (UE) desempenhassem um papel na supervisão das negociações, noticia a agência Associated Press.

Hafez acrescentou que a Etiópia rejeitou também uma proposta egípcia para retomar as conversações com a UA a servir de mediador, à semelhança do que aconteceu em negociações anteriores.