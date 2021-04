Covid-19

O Governo moçambicano aprovou hoje o decreto que regulamenta as novas medidas anunciadas na segunda-feira pelo Presidente da República, Filipe Nyusi, para a contenção da covid-19, incluindo o alargamento do recolher obrigatório a todas as capitais provinciais do país.

A aprovação do decreto foi divulgada pelo porta-voz do Conselho de Ministros, Filimão Suaze, durante a conferência de imprensa no final da sessão semanal do órgão.

"Todo este processo do novo decreto [aprovado hoje pelo Conselho de Ministros] decorre daquilo que foi a intervenção do Presidente da República no dia de ontem [segunda-feira]", afirmou Filipe Suazi.