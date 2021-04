Actualidade

Alunos do 12.º ano da escola secundária de Arganil, distrito de Coimbra, desenvolveram um programa de apresentação do território do Interior centro, envolvendo atores locais, atividades tradicionais e desportivas, património ou espaços naturais.

O programa, a que a agência Lusa teve hoje acesso, denomina-se "Sente - Este é o Teu Caminho" e irá decorrer nos municípios de Arganil, Góis e Pampilhosa da Serra, no âmbito das provas de aptidão profissional (PAP) de dez alunos do curso de Turismo Ambiental e Rural daquele estabelecimento de ensino.

Arranca na sexta-feira com um percurso entre Góis e Arganil, desde logo com a iniciativa "História Codificada", da autoria de Valério Carvalho, que passa pela criação de códigos QR (código de barras com informação incorporada que é lido pela câmara de telemóveis), com informações sobre monumentos da vila e concelho de Góis.