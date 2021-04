Covid-19

Mais três pessoas morreram em Moçambique por complicações relacionadas ao novo coronavírus e outras 65 foram infetadas nas últimas 24 horas, anunciou hoje o Ministério da Saúde.

Segundo uma nota do ministério, os três óbitos foram registados no domingo e na segunda-feira, em pessoas de nacionalidade moçambicana com 35, 44 e 54 anos.

Moçambique passa a ter um total acumulado de 785 óbitos, 68.292 casos e, destes, 84% recuperados.