Museus nacionais, municipais e galerias de arte de Lisboa, contactados pela agência Lusa, abriram portas a dezenas de visitantes "ávidos e contentes" pelo acesso à arte antiga e contemporânea, "mas com cautela", devido às restrições para a contenção da pandemia.

Com permissão legal para abrir desde segunda-feira, no quadro do plano de desconfinamento gradual do Governo, a maioria dos museus, monumentos, palácios, nacionais e municipais, e galerias e arte abriram hoje ao público, já que a segunda-feira é o habitual dia de descanso nestes espaços culturais.

"Foi muito surpreendente", comentou à Lusa a diretora do Atelier-Museu Júlio Pomar, Sara Antónia Matos, que inaugurou, na segunda-feira, a exposição "Flora", com as mais recentes aquisições para a coleção de arte contemporânea da Câmara Municipal de Lisboa.