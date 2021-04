Covid-19

O novo ministro das Relações Exteriores do Brasil, Carlos Alberto Franco França, defendeu hoje que a diplomacia do país está comprometida em obter vacinas contra a covid-19, com o desenvolvimento económico e a sustentabilidade ambiental.

As afirmações foram feitas no seu discurso de posse numa cerimónia realizada no Palácio do Planalto, em Brasília, em que o diplomata destacou que "as missões diplomáticas e consulados do Brasil no exterior estarão cada vez mais engajados numa verdadeira diplomacia da saúde".

"Em diferentes partes do mundo, serão crescentes os contactos com governos e laboratórios, para mapear as vacinas disponíveis", acrescentou.