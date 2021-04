Timor-Leste/Cheias

O Parlamento Nacional timorense aprovou hoje um voto de pesar pelas cheias "devastadoras e sem precedentes na memória do país", que casaram pelo menos 34 mortos e milhares de desalojados em vários pontos de Timor-Leste.

No voto de pesar, os deputados destacam os impactos em vários municípios, com a destruição de casas e danos em estradas, pontes e outras infraestruturas, "deixando um rastro de destruição em Díli e noutros pontos do país".

"Os nossos primeiros pensamentos estão com as famílias enlutadas, a quem transmitimos a nossa mais profunda e sentida solidariedade", refere o texto do voto de pesar.