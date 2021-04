Actualidade

O Núcleo da Cidade Muralhada de Coimbra, instalado na Torre de Almedina, reabriu hoje ao público com novos conteúdos e equipamentos multimédia interativos, que permitem conhecer melhor a história da cidade.

"A renovação do núcleo possibilitou a modernização dos recursos multimédia e a preservação da arquitetura e dignidade do edifício, permitindo a interação entre o dispositivo multimédia e a maqueta da muralha da cidade, atualizada de acordo com os recentes achados", refere o município de Coimbra, em comunicado hoje enviado à agência Lusa.

O desenho técnico da nova maqueta foi coordenado pelo professor universitário Walter Rossa e a sua elaboração teve o acompanhamento da professora universitária Luísa Trindade, em conjunto com outros investigadores de Coimbra e com os serviços municipais.