Actualidade

Pelo menos 56 pessoas morreram na sequência de confrontos tribais, que começaram no sábado em Genena, a capital do Darfur Ocidental, conturbada região do Sudão, segundo um novo balanço das Nações Unidas.

"O número de mortos aumentou para 56 e há novos feridos" nos confrontos que começaram em 03 de abril "entre a tribo Al-Massalit e as tribos árabes", disse o Gabinete de Coordenação dos Assuntos Humanitários da ONU (OCHA) em comunicado.

Esta segunda-feira a ONU anunciou que pelo menos 40 pessoas tinham morrido e 60 ficaram feridas nos confrontos tribais que irromperam durante o fim de semana entre árabes e não árabes no Darfur, região ocidental do Sudão.