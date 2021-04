Actualidade

A Associação Portuguesa de Empresas Cinematográficas (APEC) alertou hoje que o mapa da exibição de cinema poderá "encolher de forma bastante substancial" por causa da pandemia, e calcula para este ano uma quebra de 50% nas receitas.

A duas semanas da reabertura dos cinemas, teatros e outras salas de espetáculos, prevista para o dia 19 no âmbito do calendário de desconfinamento, a APEC e a Associação Portuguesa de Defesa de Obras Audiovisuais (FEVIP) foram hoje ouvidas na comissão parlamentar de Cultura e Comunicação, ainda no seguimento das audições requeridas pelo PSD para auscultar representantes do setor cultural.

"Temos uma data de abertura com imensas restrições, pelo menos nos primeiros 15 dias, e isso trará problemas acrescidos a uma atividade que está representada de norte a sul do país, 365 dias por ano, e em que há um risco extremamente elevado de encolher de forma bastante substancial a sua oferta de cinema aos portugueses", afirmou Paulo Aguiar, da direção da APEC.