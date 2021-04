Covid-19

O Reino Unido registou 20 mortes e 2.379 novos casos de covid-19 nas últimas 24 horas, anunciou hoje o Governo britânico, que também tem vindo a notar um decréscimo de vacinas administradas.

Embora a prioridade nas segundas doses possa explicar que a média de pessoas vacinadas com a primeira dose esteja em declínio desde meados do mês passado, nos últimos dias a média de pessoas imunizadas com a segunda dose também baixou.

No domingo foram inoculadas 40.744 pessoas com a primeira dose, menos 82% do que há uma semana atrás, e 64.590, menos 76,7% do que no domingo anterior.