Actualidade

A Ordem dos Advogados de Moçambique (OAM) pediu hoje a declaração de inconstitucionalidade do regime dos prazos de prisão preventiva constante do novo Código do Processo Penal (CPP) considerando que o novo documento viola a lei fundamental do país.

O pedido foi entregue pelo bastonário da OAM, Duarte Casimiro, na sede do Conselho Constitucional (CC) em Maputo.

Duarte Casimiro disse aos jornalistas que o novo CPP viola princípios fundamentais do Direito Penal, ao extinguir prazos de prisão preventiva, em alguns casos, e não definir critérios claros de alargamento de prazos de prisão preventiva, noutros casos.