O guarda-redes Diogo Costa falhou hoje a convocatória do FC Porto para o encontro frente aos ingleses do Chelsea, na quarta-feira, em Sevilha, da primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões de futebol.

O internacional sub-21 português é uma das ausências notadas na lista dos 25 eleitos do treinador Sérgio Conceição, que tem o guarda-redes senegalês Mouhamed Mbaye, a recuperar de uma rutura ligamentar do joelho esquerdo, e o médio Sérgio Oliveira, com uma lesão muscular na coxa direita, entregues ao departamento médico.

O melhor marcador dos 'dragões' na prova, com cinco golos, estaria sempre indisponível para o primeiro encontro diante do Chelsea, no qual irá cumprir castigo pela acumulação de cartões amarelos, tal como o avançado iraniano Mehdi Taremi, expulso na derrota com os italianos da Juventus (3-2, após prolongamento), da segunda mão dos 'quartos'.