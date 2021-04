Actualidade

O parlamento debate na quinta-feira diplomas do PSD, CDS-PP e PAN que pretendem alterar o estatuto dos deputados para alargar os motivos que permitem a sua substituição temporária, e que deverão ser aprovados na generalidade.

Os diplomas surgem meses depois da polémica à volta do pedido de suspensão do deputado único do Chega, André Ventura, para participar na recente campanha presidencial em que foi candidato, mas que acabaria rejeitado.

No final de dezembro, o PSD juntou-se a PS, BE e PCP para aprovar o parecer que rejeitou esta suspensão temporária à luz do atual Estatuto dos Deputados, mas anunciou de imediato que iria propor a sua alteração. Já CDS-PP e PAN votaram contra, tal como os deputados socialistas Isabel Oneto e Ascenso Simões.