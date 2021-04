Covid-19

A Itália registou 7.767 contágios pelo novo coronavírus e 421 óbitos associados à doença covid-19 nas últimas 24 horas, segundo dados oficiais divulgados na véspera da reabertura das escolas em todo o país.

Depois de um mês encerradas e de um ensino realizado à distância, as escolas reabrem na quarta-feira em todo o país.

Com o registo destes novos contágios pelo novo coronavírus (SARS-Cov-2) nas últimas 24 horas, o país totaliza, até à data, 3.686.707 casos de pessoas que ficaram infetadas, de acordo com o boletim informativo do Ministério da Saúde italiano.