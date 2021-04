Actualidade

A petrolífera italiana Eni anunciou hoje a descoberta de um novo poço de petróleo leve em águas profundas no Bloco 15/06, estimando reservas entre 200 e 250 milhões de barris de petróleo no local.

"A Eni fez uma nova descoberta de petróleo leve no Bloco 15/06, em águas profundas do 'offshore' [ao largo da costa] angolano. O poço foi perfurado no prospeto de exploração de Cuica, na Área de Desenvolvimento de Cabaça", referiu a petrolífera, numa nota de imprensa.

O poço de Cuica-1 NFW foi perfurado como "poço desviado pela sonda de perfuração Libongos" em águas profundas de 500 metros, tendo alcançado uma profundidade vertical total de 4.100 metros.