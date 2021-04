FMI/Previsões

A secretária executiva da Comissão Económica das Nações Unidas para África defendeu hoje que mais que anunciar uma nova alocação de capital do Fundo Monetário Internacional o importante é distribuir as verbas o mais rápido possível.

"A liquidez é a primeira necessidade dos países africanos, e mais do que anunciar a nova alocação de Direitos Especiais de Saque (DES), o importante mesmo é libertá-los", disse Vera Songwe durante um debate sobre a 'Armadilha da Dívida', que decorreu hoje em Washington no âmbito dos Encontros da Primavera do FMI e do Banco Mundial.

No debate, com a participação da diretora executiva do FMI, Kristalina Giorgieva, e do presidente do King's College de Londres, Mohamed El-Erian, moderados pelo comentador do Financial Times Martin Wolf, Vera Swonge sublinhou a discrepância entre os apoios dos países desenvolvidos e as circunstâncias dos países africanos.