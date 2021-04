Actualidade

O PS acusou hoje o PSD de fazer um "ataque calunioso e mentiroso" nas redes sociais ao Governo e ao primeiro-ministro a propósito da venda de barragens pela EDP, considerando que os sociais-democratas cederam ao "populismo e irresponsabilidade".

Em causa está uma publicação na conta oficial do PSD nas redes sociais, divulgada na segunda-feira à noite, com uma montagem onde o primeiro-ministro surge ao lado de um quadro preto onde se lê: "Manual. Como fugir a 110 milhões de euros de impostos. Patrocinado por António Costa e EDP".

A publicação vai mudando as mensagens no quadro entre seis lições, sendo a "lição número um": "Pedes aos amigos do Governo para alterarem a lei, conforme te der mais jeito".