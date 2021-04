Actualidade

A diretora-geral do Fundo Monetário Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, pediu hoje prudência às instituições públicas face a uma dívida pública mundial "muito mais alta do que antes da pandemia".

"Entrámos na pandemia com níveis altos de dívida e evidentemente que após um ano e cinco meses, a dívida cresceu muito mais", assinalou Georgieva que falava numa conferência organizada no âmbito das reuniões do FMI e do Banco Mundial.

"Isso acontece porque a receita pública caiu significativamente e a despesa não parou de subir", acrescentou.