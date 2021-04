Actualidade

A Fundação GDA alertou hoje a ministra da Cultura para a obrigação de a transposição da diretiva europeia para os direitos de autor e conexos, no Mercado Único Digital, "favorecer a gestão coletiva dos direitos de interpretes e executantes".

Representantes da GDA - Gestão dos Direitos dos Artistas reuniram-se hoje com a ministra da Cultura, Graça Fonseca, tendo defendido, de acordo com aquela fundação, num comunicado enviado à agência Lusa, "que a transposição para a lei portuguesa da diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho da Europa para os diretos de autor e direitos conexos no Mercado Único Digital (MUD) deve favorecer a gestão coletiva dos direitos de intérpretes e executantes".

Na reunião, a GDA alertou a ministra da Cultura "para o facto de Portugal constituir um mercado artístico muito pequeno e com muito poucos operadores com dimensão - sejam eles produtoras, editoras, televisões ou rádios --, razão pela qual os direitos dos artistas no mercado digital que a Diretiva MUD pretende proteger só poderão ser acautelados por entidades de gestão coletiva de direitos de autores, artistas, intérpretes ou executantes, como a GDA - ou a Sociedade Portuguesa de Autores, por exemplo".