Actualidade

O parlamento português considera que a China tem cumprido "com boa-fé" os seus compromissos no âmbito da transição de Macau, disse hoje à Lusa o presidente da comissão de Negócios Estrangeiros, após denúncias de limitações à liberdade de imprensa.

A liberdade de imprensa em Macau foi hoje discutida pelos deputados portugueses em sede de comissão de Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas, na sequência de uma carta de 150 jornalistas, que apelaram ao parlamento português para que manifeste preocupações relativas à limitação da liberdade de imprensa em Macau e monitorize o cumprimento do acordo entre Portugal e a China sobre o território.

A comissão, afirmou Sérgio Sousa Pinto no final do debate, demonstrou um "entendimento bastante generalizado" de que "os compromissos assumidos com Portugal, que já levam 20 anos, têm sido cumpridos com boa-fé pela parte chinesa".