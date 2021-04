Actualidade

Uma guitarra do músico Paulo Furtado, um vestido da cantora Ana Bacalhau e uma peça de cenografia do Teatro Aberto estão à venda numa nova plataforma digital, A Loja Do Artista, de solidariedade com os profissionais da Cultura.

"No primeiro confinamento, quando nos começámos a deparar com as dificuldades, surgiu ideia de tentar fazer alguma coisa 'online' que pudesse ajudar os meus pares", explicou à agência Lusa o músico Renato Júnior, um dos impulsionadores do projeto.

A Loja Do Artista (www.alojadoartista.pt) é uma plataforma onde artistas, técnicos, autores - mas também "proprietários mais anónimos" - podem colocar à venda "objetos que tenham simbolismo" e cujas receitas de venda revertem para os próprios ou podem ser doadas a entidades de solidariedade, como a União Audiovisual e a Casa do Artista.