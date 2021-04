FMI/Previsões

A diretora executiva do Fundo Monetário Internacional (FMI) considerou hoje que os três grandes problemas decorrentes da crise da dívida trazida pela pandemia são a transparência, a participação dos credores privados e os melhoramentos na arquitetura financeira.

"O que vejo hoje são três grandes problemas, o primeiro dos quais é a transparência dos contratos", disse Kristalina Georgieva durante o debate sobre a Armadilha da Dívida, no âmbito dos Encontros da Primavera, que decorrem a partir de Washington e organizados pelo FMI e pelo Banco Mundial.

"A minha instituição tem a responsabilidade de pressionar muito para que esta montanha de dívida que muitas vezes está escondida do olho seja exposta, e que os contratos sejam divulgados e que as condições destes contratos, muitas vezes ridículas, sejam expostas para toda a gente ver", disse, vincando: "se não soubermos do que estamos a falar, não vamos conseguir resolver nada".