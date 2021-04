Actualidade

A Sodim aumentou em 6,8% a contrapartida oferecida à Semapa, no âmbito da Oferta Pública de Aquisição (OPA), passando de 11,40 euros para 12,17 euros, foi hoje comunicado ao mercado.

"[...] Vem o oferente comunicar que deliberou, nesta data, proceder ao aumento do montante da contrapartida oferecida, no âmbito dessa oferta, de 11,40 euros por ação para 12,17 euros por ação, representando um aumento de 6,8% face ao valor da contrapartida inicialmente oferecida", lê-se num comunicado remetido à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Em fevereiro, a Semapa anunciou que a 'holding' da família Queiroz Pereira, Sodim, lançou uma OPA "geral e voluntária" sobre as ações que não detém na empresa.