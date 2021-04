Covid-19

O presidente da Câmara de Ribeira de Pena considerou hoje injusta a fórmula de cálculo que coloca o município na linha vermelha de risco para a covid-19 com apenas oito casos positivos de infeção pelo novo coronavírus.

João Noronha participou hoje numa reunião com o primeiro-ministro, mas, segundo o autarca, Ribeira de Ribeira de Pena, no distrito de Vila Real, pertence, neste momento, ao grupo de concelhos que apresenta o nível de risco de contágio à covid-19 mais baixo (risco moderado), com seis casos.

António Costa convocou para esta reunião, que decorreu por videoconferência, os presidentes de câmaras dos sete municípios que registaram mais de 240 casos por cem mil habitantes nos últimos 15 dias: Alandroal, Carregal do Sal, Moura, Odemira, Portimão, Ribeira de Pena e Rio Maior.