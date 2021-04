Timor-Leste/Cheias

O Presidente da Guiné-Bissau, Umaro Sissoco Embaló, lamentou hoje as "consequências trágicas" das chuvas intensas em Timor-Leste e disse esperar que o país recupere o mais rápido possível.

"Foi com profunda tristeza que tomei conhecimento das consequências trágicas da calamidade natural que se abateu sobre a cidade de Díli e que provocou perda de vidas humanas, feridos e estragos materiais muito consideráveis", refere o chefe de Estado guineense, numa carta endereçada ao seu homólogo, Francisco Guterres Lú-Olo.

O mau tempo e as cheias que assolaram Timor-Leste, especialmente no domingo, causaram pelo menos 34 mortos, segundo um balanço provisório, com milhares de deslocados e sérios danos materiais ainda por contabilizar.