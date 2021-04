Covid-19

As autoridades sanitárias angolanas anunciaram hoje mais quatro mortes, 168 novas infeções e 37 doentes recuperados nas últimas 24 horas, segundo dados oficiais.

De acordo com dados do boletim epidemiológico da Direção Nacional de Saúde, o país totaliza agora 22.885 casos positivos, 547 óbitos e 21.489 recuperados.

Segundo a mesma fonte, 150 casos foram registados em Luanda, 12 no Cuando Cubango, cinco em Cabinda e um na Huíla, em pessoas com idades entre os três e 70 anos, sendo 105 do sexo masculino e 63 feminino.