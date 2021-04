Moçambique/Ataques

A consultora Eurasia considerou hoje que uma eventual intervenção da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral no norte de Moçambique não será suficiente para alterar a evolução do conflito, devido à falta de experiência e de recursos.

"A única mudança potencial do ponto de vista da evolução da perspetiva sobre o conflito no norte de Moçambique é a crescente probabilidade do destacamento de tropas no âmbito de uma força rápida de intervenção da SADC", escrevem os analistas da Eurasia, num comentário à situação no norte do país.

No comentário, enviado aos clientes e a que a Lusa teve acesso, os consultores lembram que os líderes da SADC vão reunir-se esta semana e apontam que "devido às crescentes preocupações nas regiões sobre a insurgência, uma intervenção da SADC parece mais provável a curto prazo".