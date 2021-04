Actualidade

A estatal brasileira Petrobras anunciou hoje que comprará a participação da britânica BP Energy num controverso projeto de exploração de petróleo e gás, fortemente criticado por grupos ambientalistas por estar localizado na foz do rio Amazonas.

São seis áreas de concessão localizadas no norte do Brasil, em águas ultraprofundas, a 120 quilómetros do litoral do estado do Amapá, que foram adjudicadas em 2013 a um consórcio formado pela empresa francesa de energia Total (40%), pela britânica BP Energy (30%) e pela Petrobras (30%), e que agora ficarão exclusivamente nas mãos da maior petrolífera brasileira.

Isso ocorrerá porque, em setembro passado, a Total anunciou a sua retirada e assinou um acordo com a Petrobras para que assumisse a sua parte no consórcio, acordo que ainda aguarda a aprovação da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP, órgão regulador).