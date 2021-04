Actualidade

O Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA) condenou hoje os ataques terroristas em Cabo Delgado e manifestou solidariedade com o povo moçambicano, após a quinta sessão ordinária do Comité Central do partido, em Luanda.

"O Comité Central condenou os atos de terrorismo contra as populações indefesas de Cabo Delgado, expressando a sua solidariedade ao povo irmão de Moçambique", revelou o MPLA em comunicado.

A violência desencadeada há mais de três anos na província de Cabo Delgado ganhou uma nova escalada há cerca de duas semanas, quando grupos armados ligados ao movimento terrorista Estado Islâmico atacaram pela primeira vez a vila de Palma.