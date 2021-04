Covid-19

A China detetou 12 casos de covid-19, nas últimas 24 horas, incluindo dois de contágio local, na província de Yunnan, no sudoeste do país, anunciaram as autoridades de saúde chinesas.

Yunnan somou 68 casos, desde a semana passada, todos na cidade de Ruili, que faz fronteira com o Myanmar (antiga Birmânia). As autoridades isolaram Ruili e iniciaram uma campanha de testes e vacinação de toda a população - cerca de 300 mil habitantes.

Os restantes dez casos foram diagnosticados em viajantes provenientes do estrangeiro nas cidades de Xangai (leste) e Pequim (norte) e nas províncias de Sichuan (centro), Fujian (sudeste), Shandong (nordeste), Hubei (centro), Guangdong (sudeste) e Jiangsu (leste).