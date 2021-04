Covid-19

A Índia registou 630 mortos e 115.736 infetados com o novo coronavírus nas últimas 24 horas, o maior número de casos desde o início da pandemia da covid-19, no contexto de uma segunda vaga.

A Índia, que ultrapassou a barreira dos 100 mil casos diários pela primeira vez na segunda-feira e é o terceiro país do mundo mais afetado pela doença, atrás dos Estados Unidos e do Brasil, com um total de 12,8 milhões de casos, de acordo com dados do Ministério da Saúde indiano.

O país também registou 630 mortes num único dia, elevando o número total de mortes para 166.177.