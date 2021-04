Covid-19

O primeiro-ministro, os presidentes do Parlamento Nacional e do Tribunal de Recurso foram os primeiros cidadãos a serem hoje vacinados em Timor-Leste com a primeira dose da vacina da AstraZeneca.

Numa cerimónia de lançamento da campanha de vacinação, que decorreu no Centro de Saúde Formosa, no centro de Díli, foram ainda vacinados o arcebispo de Díli, Virgílio do Carmo da Silva, o ex-Presidente da República José Ramos-Horta, membros do Governo e deputados.

"Este acontecimento tem dois sentidos. Primeiro combater a covid-19. Vamos ganhar essa batalha. Segundo, dizer aos céticos que esta doença existe e que têm que acabar com a propaganda em contrário", afirmou à Lusa o primeiro-ministro, depois de ser vacinado.