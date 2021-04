Timor-Leste/Cheias

O primeiro-ministro timorense pediu hoje união e coragem e que não haja tentativas de aproveitamentos políticos dos impactos das cheias que assolaram Timor-Leste, causando pelo menos 34 mortos.

"Este é o momento de apelar a parceiros internacionais de Timor-Leste, mas também a toda a comunidade, para que trabalhemos juntos. Ponham de lado as diferenças e pensem nos cidadãos", afirmou Taur Matan Ruak.

"Ninguém, nenhum político ganha vantagem com este desastre natural. Isto atingiu todos e este não é o tempo de competição, mas sim, com humildade e respeito pelo sofrimento do povo, para que trabalhemos em conjunto", considerou, numa cerimónia do início do processo de vacinação da covid-19, onde foi o primeiro a ser vacinado no país.