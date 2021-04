Covid-19

Cerca de 10% do crédito total concedido pela banca cabo-verdiana estava em situação de malparado em setembro, melhorando face aos 14,3% em 2014, segundo o FMI, que elogia a "resiliência" dos bancos de Cabo Verde na pandemia.

Segundo dados compilados hoje pela Lusa a partir do relatório final da terceira e última revisão do programa de assistência técnica PCI (Instrumento de Coordenação de Políticas, na sigla em inglês), o Fundo Monetário Internacional (FMI) aponta que o capital regulamentar para ativos ponderados de risco situava-se no mesmo período em 18,6%, acima dos 15,6% em 2014.

"E muito acima do mínimo regulamentar de 12%", refere o FMI, que aponta que o sistema financeiro em Cabo Verde, apesar dos efeitos da pandemia de covid-19, "permaneceu resiliente".