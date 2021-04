Actualidade

O Teatro do Bairro Alto reabre ao público a 20 de abril com a estreia de "Anda, Diana", criação da bailarina Diana Niepce, a partir da experiência da sua tetrapelagia causada por um acidente, segundo a programação hoje anunciada.

"Deixei de procurar o meu corpo no corpo do outro e encontrei-me com o outro. No trato secreto que faz do meu corpo um contador de histórias, encontrei o sentido do seu estado íntimo e real", lê-se na obra na base de "Anda Diana".

Em simultâneo, o Programa Digital continua com conversas, novas propostas do ciclo Histórias do Experimental, desta vez sobre arquivo e instituições, e a estreia de "TM", a nova criação da companhia belga Ontroerend Goed, para redes virtuais.