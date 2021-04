Covid-19

O presidente da Câmara de Carregal do Sal disse hoje à agência Lusa que o foco que colocou o concelho entre os sete de maior incidência covid-19 está identificado e controlado e que "já estão a diminuir os casos".

"O nosso caso é diferente da maior parte dos outros concelhos. Aqui foi uma funcionária de um lar que já se encontrava encerrado, fazia apenas domicílios, mas uma funcionária apanhou, transmitiu às colegas e, em oito dias, passámos praticamente de zero para 29 casos", contou Rogério Mota Abrantes.

O concelho de Carregal do Sal, a sul do distrito de Viseu, é um dos sete municípios com maior incidência de casos de covid-19 e faz parte do grupo que registou mais de 240 casos de covid-19 por cem mil habitantes nos últimos 15 dias.