Actualidade

As equipas indonésias de emergência estão hoje a trabalhar contrarrelógio em várias ilhas para tentar encontrar algumas das mais de 70 pessoas que desapareceram nas cheias nos últimos dias, das quais resultaram pelo menos 119 mortos.

As chuvas que atingem a região dificultam as buscas e centenas de polícias, militares e residentes têm escavado por entre os escombros com as próprias mãos e com pás e enxadas à procura de mais pessoas.

Além disso, quase uma dezena de helicópteros foram mobilizados para dar ajuda e distribuir alimentos e outros materiais essenciais nas áreas mais remotas, aonde os militares têm difícil acesso, avançou a agência indonésia de gestão de desastres.