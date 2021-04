Covid-19

A segunda vacina russa contra a covid-19, EpiVacCorona, tem uma eficácia de 94 por cento em idosos e confere imunidade durante pelo menos um ano, afirmou hoje o diretor do laboratório que a desenvolveu.

O diretor do Véktor, Alexandr Semiónov, declarou à rádio Vesti FM que "o uso da vacina gera anticorpos eficazes em 94% dos casos e protege de doença covid-19 grave".

A agência russa de defesa dos consumidores, Rospotrebnadozr, que atua como regulador no setor da saúde, acrescentou que os testes clínicos foram feitos com pessoas com mais de 60 anos.