Moçambique/Ataques

O Presidente moçambicano, Filipe Nyusi, disse hoje que não serão toleradas as violações de direitos humanos por parte de membros das Forças de Defesa e Segurança (FDS) na luta contra os grupos armados no norte do país.

"De forma clara, reiteramos que as violações dos direitos humanos não são nem serão tolerados em Moçambique", declarou Filipe Nyusi.

O chefe de Estado moçambicano falava numa comunicação à nação por ocasião do Dia da Mulher Moçambicana, que se assinala hoje, precisamente duas semanas após os ataques armados à vila de Palma, província de Cabo Delgado, norte do país.