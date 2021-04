Actualidade

O Tribunal Constitucional (TC) declarou a ilegalidade das alterações feitas ao regimento do parlamento da Madeira em abril do ano passado, relativas ao número de deputados necessários ao seu funcionamento, no âmbito da pandemia da covid-19.

Em abril de 2020, uma resolução da Assembleia Legislativa Regional (ALR), aprovada por PSD e CDS-PP, determinou que este órgão só poderia funcionar "em reunião plenária achando-se presente, pelo menos, um terço do número de deputados em efetividade de funções".

No entanto, o TC considerou esta alteração ao regimento ilegal, já que o Estatuto Político-Administrativo da Região Autónoma da Madeira (EPARAM) define, no artigo 52.º, que "a Assembleia Legislativa Regional se considera constituída em reunião plenária encontrando-se presente a maioria dos seus membros".