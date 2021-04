Actualidade

Os custos de construção da habitação nova aumentaram 2,2% em fevereiro em termos homólogos, mais 0,6 pontos percentuais face a janeiro, segundo uma estimativa hoje divulgada pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

Segundo o Índice de Custos de Construção de Habitação Nova (ICCHN) do INE, no mês em análise, os preços dos materiais aumentaram 2,7% (2,3% no mês anterior).

O custo da mão de obra aumentou, por sua vez, 1,5% (0,5% em janeiro).