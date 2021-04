Actualidade

A ministra Alexandra Leitão, que tutela as autarquias, afirmou hoje que a lei-quadro para as freguesias apresentada pelo Governo não pretende criar freguesias, mas abre a porta a um regime que permita a desagregação de autarquias agregadas em 2013.

"Se, passados oito anos, as populações ainda não se pacificaram, é porque de facto são situações que têm de ser analisadas", afirmou a ministra, referindo-se às freguesias agregadas contra a sua vontade em 2013.

Alexandra Leitão foi hoje ouvida sobre a proposta de lei-quadro do Governo para a criação, modificação e extinção de freguesias, encerrando as audições no parlamento sobre o documento.