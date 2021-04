Covid-19

A Associação Portuguesa de Empresas de Congressos, Animação Turística e Eventos (APECATE) criticou hoje a "descoordenação" na tutela do setor, um "problema de fundo que a pandemia veio agudizar" e que diz estar a prejudicar a reabertura da atividade.

"Há aqui claramente uma descoordenação que não é um problema de agora, é um problema de sempre. Este setor tem, de uma vez por todas, de arranjar coordenação. Temos 10 tutelas e mais dois ministérios (o da Coesão [Territorial] e o do Planeamento, que são financiadores) e não se consegue trabalhar com 10 tutelas ao mesmo tempo, cada uma a dizer as suas regras, as suas taxas e a ter as suas interpretações", sustentou o presidente da APECATE.

Falando durante uma audição na Comissão de Economia, Inovação, Obras Públicas e Habitação, conjunta com a Comissão Eventual para o acompanhamento da aplicação das medidas de resposta à pandemia e do processo de recuperação económica e social, António Marques Vidal disse tratar-se de "um problema de fundo, que pandemia ainda veio agudizar mais".