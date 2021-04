Actualidade

A Ordem dos Psicólogos lançou hoje, Dia Mundial da Saúde, um 'site' com informação, em vários formatos, e uma assistente virtual para informar a população sobre saúde mental.

O espaço 'online' - eusinto.me -, construído durante cerca de seis meses e tornado público hoje pela Ordem dos Psicólogos, reúne informações e recursos publicados antes e durante a pandemia de diversas áreas, baseados em evidências científicas da psicologia, e estão acessíveis a todos gratuitamente.

De acordo com declarações prestadas hoje à Lusa pelo bastonário da Ordem dos Psicólogos (OP), Francisco Miranda Rodrigues, na área da saúde mental, a dimensão preventiva "é muito importante" e a pandemia criou visibilidade e a possibilidade de explicar muitas coisas no espaço público com informação fidedigna da psicologia.