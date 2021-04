Moçambique/Ataques

Um grupo de mulheres de Pemba decidiu hoje trabalhar, em vez de descansar no feriado do Dia da Mulher Moçambicana, preparando refeições para os deslocados do ataque a Palma, Cabo Delgado, norte do país.

O dia 07 de abril é o escolhido por tradição para grupos de mulheres organizarem convívios, mas para estas, hoje será diferente.

"É complicado outros estarem a passar mal, a sofrer, sem abrigo e nós estarmos a festejar", explica à Lusa Cecília José, 41 anos.